Encaran a acusado de maltrato animal hasta 4 años de cárcel

SALTILLO, COAH. – El hombre señalado por presuntos actos de crueldad y violencia contra animales en Saltillo ya enfrenta un proceso penal y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta cuatro años de prisión, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera.

El funcionario confirmó que este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación contra León N, quien fue trasladado a Coahuila luego de ser localizado y detenido en Guadalajara, Jalisco, en un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía de esa entidad.

Loera explicó que, desde que se conoció el caso, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, instruyó dar seguimiento puntual a la investigación y desplegar las acciones necesarias para ubicar al presunto responsable.

"En cuanto obtuvimos información de que había salido del estado, se envió un grupo de elementos para trabajar de manera coordinada con las autoridades de Jalisco. Gracias a esa colaboración fue posible concretar la detención y posteriormente trasladarlo a Coahuila", señaló.

Indicó que el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario de Saltillo, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial iniciado por el delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes.

El delegado precisó que la legislación vigente contempla penas de hasta cuatro años de prisión para este ilícito y añadió que el hecho de que el acusado abandonara Coahuila antes de ser detenido representa un elemento que podría ser considerado por el juez para imponer la prisión preventiva, al existir riesgo de evasión.

Asimismo, explicó que parte de las diligencias se mantuvieron bajo reserva para evitar que la difusión de información afectara las labores de localización del sospechoso.

La captura de León N ocurrió el pasado 8 de julio en Guadalajara, luego de una investigación iniciada tras denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal en la colonia Francisco de Urdiñola, en Saltillo. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realizó un cateo el 2 de julio para obtener evidencias e identificar al probable responsable.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene una política de cero tolerancia contra los delitos de crueldad y violencia hacia los seres sintientes, al sostener que este tipo de conductas no quedarán impunes en Coahuila.