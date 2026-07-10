Presenta Fundación Siete Vidas denuncia por maltrato a gato

Frontera, Coah.– La Fundación Siete Vidas presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el caso de presunto maltrato animal que se hizo viral en redes sociales, donde se observa a varios adolescentes lanzando repetidamente a un gato al aire en la colonia Occidental.

La organización informó que la querella ya fue interpuesta ante las autoridades competentes y señaló que dará seguimiento puntual a la investigación hasta que el caso sea esclarecido.

A través de un comunicado, la fundación agradeció la atención brindada por el delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo; el coordinador del Ministerio Público en Frontera, Christian Hernández, y la agente del Ministerio Público Yuria Rivas, quienes recibieron la denuncia y manifestaron disposición para atender el caso.

También reconoció el respaldo de las asociaciones Fundación Milma A.C. y Fundación Lobita Dejando Huella, que se sumaron a las acciones para impulsar el procedimiento legal.

La agrupación agradeció además a los ciudadanos que han compartido la información y han contribuido a visibilizar el caso, al considerar que la participación social ha sido fundamental para que el presunto hecho de maltrato llegara ante las autoridades.

"La indiferencia protege al maltratador; la denuncia protege a las víctimas", expresó la fundación al reiterar su confianza en que las investigaciones continuarán conforme a derecho.

¿Cómo ocurrió el maltrato al gato?

El caso provocó indignación desde el fin de semana, luego de difundirse un video en el que presuntamente tres jóvenes lanzan a un gato como si fuera una pelota y, en uno de los últimos movimientos, el animal cae desde una mayor altura. Tras la viralización de las imágenes, usuarios exigieron sanciones contra los responsables.

Acciones de la autoridad ante el caso

En días recientes, Periódico La Voz documentó que, además de la indignación ciudadana, familiares de uno de los adolescentes involucrados denunciaron haber recibido amenazas y llamados a ejercer represalias, por lo que autoridades y organizaciones protectoras insistieron en que cualquier evidencia o denuncia debe canalizarse únicamente por la vía legal.