Ni la muerte separó a Canela de su amo

MONCLOVA, Coah.- Un lavacoches en situación de calle falleció la mañana de este viernes en el centro de la plaza principal. Pero ni la muerte hizo que su fiel mascota abandonara su cuerpo inerte.

El lavacoches conocido como El Manotas, quedó tendido muerto con la cara al cielo mientras a un costado, recostada junto a su cuerpo, permaneció Canela, la perrita que durante años lo acompañó en su andar por las calles y que se negó a abandonarlo, incluso después de su fallecimiento.

La conmovedora escena del lavacoches y su perra Canela ha dejado huella en los ciudadanos de Monclova.

Tras confirmarse el deceso, elementos policiacos acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes. Durante varios minutos, Canela permaneció inmóvil a un costado de su amo. Observó en silencio el movimiento de policías, paramédicos y curiosos, pero no se apartó. Tampoco lo hizo cuando la ambulancia llegó al lugar ni cuando la carroza fúnebre retiró el cuerpo.

El Manotas, conocido por su trabajo como lavacoches, falleció en la plaza principal de Monclova.

Comerciantes y personas que frecuentan el primer cuadro de la ciudad identificaban a El Manotas como un hombre que se ganaba algunas monedas lavando automóviles y realizando trabajos ocasionales. Cuando no encontraba qué comer, buscaba alimento entre la basura. A su lado, casi siempre, estaba Canela.

Las autoridades investigan la causa del fallecimiento de El Manotas mientras Canela permanece a su lado.

La escena conmovió a quienes presenciaron el retiro del cuerpo. Mientras todos se alejaban, la perrita siguió acostada en el sitio donde su compañero había pasado sus últimos momentos, como si aún esperara verlo levantarse. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato la causa del fallecimiento, la cual será determinada conforme avancen las investigaciones.