CANACINTRA se suma al apoyo escolar con donación de mochilas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) se unió al programa estatal de recolección de útiles escolares con la donación de 40 mochilas, dirigidas a estudiantes en situación vulnerable.
La entrega se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), organismo que mantiene activa su campaña para reunir útiles y mochilas de cara al próximo regreso a clases.
Gabriel Castillo, presidente de CANACINTRA, subrayó la relevancia de brindar respaldo a los jóvenes para que continúen su formación académica.
“Tenemos un compromiso con todos los estudiantes, siempre buscamos que sigan estudiando y que puedan capacitarse para llegar al rubro empresarial”, declaró.
ICOJUVE reiteró su invitación a empresas, organizaciones y ciudadanos para sumarse a esta iniciativa que busca reducir el rezago educativo y apoyar a quienes más lo necesitan.