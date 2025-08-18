CANACINTRA se suma al apoyo escolar con donación de mochilas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña. – La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ( CANACINTRA ) se unió al programa estatal de recolección de útiles escolares con la donación de 40 mochilas , dirigidas a estudiantes en situación vulnerable.

La entrega se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) , organismo que mantiene activa su campaña para reunir útiles y mochilas de cara al próximo regreso a clases.

Gabriel Castillo , presidente de CANACINTRA, subrayó la relevancia de brindar respaldo a los jóvenes para que continúen su formación académica.

“Tenemos un compromiso con todos los estudiantes, siempre buscamos que sigan estudiando y que puedan capacitarse para llegar al rubro empresarial”, declaró.