Coahuila

CANACINTRA se suma al apoyo escolar con donación de mochilas en Ciudad Acuña

Entregan 40 mochilas a estudiantes vulnerables en coordinación con ICOJUVE; campaña de recolección continúa abierta.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 18 agosto, 2025 - 02:22 p.m.
Ciudad Acuña.– La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) se unió al programa estatal de recolección de útiles escolares con la donación de 40 mochilas, dirigidas a estudiantes en situación vulnerable.

La entrega se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), organismo que mantiene activa su campaña para reunir útiles y mochilas de cara al próximo regreso a clases.

Gabriel Castillo, presidente de CANACINTRA, subrayó la relevancia de brindar respaldo a los jóvenes para que continúen su formación académica.
“Tenemos un compromiso con todos los estudiantes, siempre buscamos que sigan estudiando y que puedan capacitarse para llegar al rubro empresarial”, declaró.

ICOJUVE reiteró su invitación a empresas, organizaciones y ciudadanos para sumarse a esta iniciativa que busca reducir el rezago educativo y apoyar a quienes más lo necesitan.

