Canaco Acuña prepara su gran cierre por el centenario de la organización

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acuña prepara su último evento de 2026 para cerrar los festejos por su centenario.

José Santos, presidente de la Cámara de Comercio en Acuña, informó que el evento contará con la participación de Oso Trava, conocido por realizar entrevistas a grandes celebridades.

El dirigente empresarial destacó el interés que ha generado la participación de Trava y señaló que su presencia será parte del cierre de las actividades conmemorativas por los 100 años de la organización.

Santos indicó que con este evento concluirán las actividades realizadas durante 2026 con motivo del centenario de la Cámara de Comercio.

Puntualizó que buscan cerrar los festejos "con la cereza del pastel" y mantener el impulso para continuar trabajando durante los siguientes años.