Detienen a dos hombres por presunto comercio de narcóticos en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señalados por su presunta participación en el delito de comercio de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Manuel "N", de 66 años, y Edgar "N", de 45 años.

Detalles de la intervención

Durante la intervención, los agentes aseguraron una camioneta Chevrolet Trail Blazer modelo 2006, de color negro, así como una mariconera negra que contenía diversas sustancias.

De acuerdo con lo informado, fueron incautadas 24 bolsitas de plástico con características de marihuana y 69 bolsitas con una sustancia conocida como cristal.

También fueron aseguradas una báscula granjera y billetes de diferentes denominaciones.

Situación jurídica de los detenidos

Los dos hombres fueron localizados y detenidos por elementos de la AIC en Ciudad Acuña y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento.