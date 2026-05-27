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Coahuila

CANACO Ciudad Acuña prepara festejos por sus 100 años de fundación

La CANACO en Ciudad Acuña prepara una cena especial y entrega de reconocimientos a empresarios en su aniversario de 100 años.

Por Angel Garcia - 27 mayo, 2026 - 05:19 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) prepara una serie de actividades para celebrar los 100 años de su fundación en la ciudad, considerado un hecho histórico para el sector empresarial.

      La importancia del centenario de CANACO

      El presidente de CANACO, José Santos Gómez, señaló que se trata de un aniversario muy especial al cumplirse el primer centenario de la cámara, por lo que ya se organizan diversos eventos conmemorativos.

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      Actividades programadas para el aniversario

      Entre las actividades programadas destaca una cena especial, en la que además se entregarán reconocimientos a empresarios por su trayectoria y aportación al comercio local.

      Indicó que aún se afinan otras acciones que formarán parte de los festejos, con el objetivo de resaltar la importancia de la cámara en el desarrollo económico de Ciudad Acuña.

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