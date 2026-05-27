Retiran ramas y realizan limpieza en primaria Miguel Hidalgo de Allende

ALLENDE, COAH. — Trabajos de retiro de ramas y limpieza fueron realizados en el exterior de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, luego de detectarse árboles y ramas que representaban un riesgo para estudiantes y personas que diariamente transitan por el lugar.

Las labores se enfocaron en eliminar ramas dañadas por las recientes condiciones climáticas, con el objetivo de prevenir accidentes y mantener un entorno más seguro durante los horarios de entrada y salida escolar.

Los trabajos de limpieza se enfocaron en eliminar ramas dañadas por el clima reciente.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de acciones brinda mayor tranquilidad a padres de familia y estudiantes, especialmente ante los fuertes vientos y lluvias registrados en los últimos días.

Vecinos destacan la importancia de estas acciones para la seguridad de los estudiantes.

Los trabajos de limpieza y atención continúan desarrollándose en distintos sectores de Allende, atendiendo áreas donde se han reportado riesgos o afectaciones derivadas del clima.