Contactanos
Coahuila

Retiran ramas y realizan limpieza en primaria Miguel Hidalgo de Allende

Las labores preventivas buscan evitar accidentes y brindar mayor seguridad a estudiantes y padres de familia tras las recientes lluvias y fuertes vientos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 mayo, 2026 - 04:48 p.m.
Retiran ramas y realizan limpieza en primaria Miguel Hidalgo de Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, COAH. — Trabajos de retiro de ramas y limpieza fueron realizados en el exterior de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, luego de detectarse árboles y ramas que representaban un riesgo para estudiantes y personas que diariamente transitan por el lugar.

      Las labores se enfocaron en eliminar ramas dañadas por las recientes condiciones climáticas, con el objetivo de prevenir accidentes y mantener un entorno más seguro durante los horarios de entrada y salida escolar.

      Los trabajos de limpieza se enfocaron en eliminar ramas dañadas por el clima reciente.

      Vecinos del sector señalaron que este tipo de acciones brinda mayor tranquilidad a padres de familia y estudiantes, especialmente ante los fuertes vientos y lluvias registrados en los últimos días.

      Placeholder

      Vecinos destacan la importancia de estas acciones para la seguridad de los estudiantes.

      Los trabajos de limpieza y atención continúan desarrollándose en distintos sectores de Allende, atendiendo áreas donde se han reportado riesgos o afectaciones derivadas del clima.

       

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados