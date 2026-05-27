Imparten plática a padres de familia sobre derechos y cuidado infantil en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Personal del estado impartió una plática dirigida a padres de familia en el Jardín de Niños Coahuila, ubicado en el fraccionamiento Noblasi 2, con el objetivo de fortalecer la atención y cuidado de los menores.

Acciones de la autoridad

La actividad se realizó por instrucciones del subprocurador estatal de PRONNIF, Ricardo Alderete, abordando temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la charla también se enfatizó la importancia de la higiene personal, considerada fundamental para el bienestar y desarrollo de los estudiantes.

Detalles confirmados

Autoridades señalaron que mediante este tipo de acciones buscan mantener informada a la comunidad educativa y reforzar la atención hacia los menores de la ciudad.