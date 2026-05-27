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Coahuila

Imparten plática a padres de familia sobre derechos y cuidado infantil en Ciudad Acuña

La actividad realizada en el Jardín de Niños Coahuila buscó fortalecer la atención, higiene y protección de niñas y niños.

Por Angel Garcia - 27 mayo, 2026 - 05:10 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Personal del estado impartió una plática dirigida a padres de familia en el Jardín de Niños Coahuila, ubicado en el fraccionamiento Noblasi 2, con el objetivo de fortalecer la atención y cuidado de los menores.

      Acciones de la autoridad

      La actividad se realizó por instrucciones del subprocurador estatal de PRONNIF, Ricardo Alderete, abordando temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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      Durante la charla también se enfatizó la importancia de la higiene personal, considerada fundamental para el bienestar y desarrollo de los estudiantes.

      Detalles confirmados

      Autoridades señalaron que mediante este tipo de acciones buscan mantener informada a la comunidad educativa y reforzar la atención hacia los menores de la ciudad.

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