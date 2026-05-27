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Coahuila

Promueven hábitos saludables y prevención entre estudiantes del CBTa 210 en Zaragoza

Jóvenes participaron en pláticas y actividades deportivas enfocadas en prevenir adicciones y accidentes viales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 mayo, 2026 - 04:40 p.m.
Promueven hábitos saludables y prevención entre estudiantes del CBTa 210 en Zaragoza
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      ZARAGOZA, COAH. — Estudiantes del CBTa 210 participaron en una jornada de actividades enfocadas en promover hábitos saludables y la prevención de riesgos, como parte de acciones dirigidas al bienestar de la comunidad juvenil.

      Durante la jornada se impartieron pláticas sobre los riesgos del consumo de alcohol y tabaco, además de realizarse actividades deportivas y dinámicas relacionadas con la prevención de accidentes viales.

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      Actividades de la jornada

      Las actividades permitieron a las y los alumnos convivir y aprender sobre temas importantes para el cuidado de su salud, fortaleciendo la cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil.

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      Apoyo institucional

      Estas acciones fueron desarrolladas con el apoyo de personal del sector salud y autoridades educativas, quienes continúan impulsando programas preventivos en beneficio de los jóvenes del municipio.

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