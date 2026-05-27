Promueven hábitos saludables y prevención entre estudiantes del CBTa 210 en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Estudiantes del CBTa 210 participaron en una jornada de actividades enfocadas en promover hábitos saludables y la prevención de riesgos, como parte de acciones dirigidas al bienestar de la comunidad juvenil.

Durante la jornada se impartieron pláticas sobre los riesgos del consumo de alcohol y tabaco, además de realizarse actividades deportivas y dinámicas relacionadas con la prevención de accidentes viales.

Actividades de la jornada

Las actividades permitieron a las y los alumnos convivir y aprender sobre temas importantes para el cuidado de su salud, fortaleciendo la cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil.

Apoyo institucional

Estas acciones fueron desarrolladas con el apoyo de personal del sector salud y autoridades educativas, quienes continúan impulsando programas preventivos en beneficio de los jóvenes del municipio.