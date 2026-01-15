CANACO Acuña logra representación nacional en la CONCANACO

Ciudad Acuña, Coahuila.– En un hecho considerado histórico para el comercio local, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Acuña, José Santos, fue reconocido como consejero a nivel nacional, fortaleciendo la presencia del municipio en los espacios de decisión del sector empresarial del país.

El nombramiento se llevó a cabo durante la 110ª Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de la CONCANACO, celebrada en la Ciudad de México, donde se destacó la trayectoria y el trabajo impulsado desde Acuña en favor del fortalecimiento del comercio regional.

Objetivos del nombramiento

Con esta designación, se busca reforzar de manera estratégica el acercamiento de Ciudad Acuña a los ámbitos nacionales, así como consolidar proyectos que permitan elevar la competitividad del comercio local.

Compromiso de CANACO Acuña

La mesa directiva de CANACO Acuña mantiene un trabajo constante para impulsar al sector comercial hacia un mayor nivel de desarrollo, aprovechando la proyección nacional que otorga este nuevo cargo.

Luego de cumplir 100 años de historia, la cámara local reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos y años de impulso al comercio acuñense, apostando por una mayor integración con el panorama económico del país.