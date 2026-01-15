Autoridades confirman denuncia por abuso en jardin de niños Gabriela Mistral

Autoridades educativas confirmaron la existencia de una denuncia por presunto abuso sexual en agravio de una menor de edad, ocurrido en un jardín de niños de la localidad, caso que se encuentra bajo investigación desde el año 2025 por parte de la Fiscalía.

El titular de Servicios Educativos, Abraham González, informó que tras darse a conocer el señalamiento realizado por una madre de familia de una alumna del kínder Gabriela Mistral, se activaron los protocolos correspondientes y se dio acompañamiento institucional al proceso legal.

“Es un tema que ya había sido denunciado y que desde 2025 se encuentra en investigación. No es un caso nuevo para nosotros; se hicieron las diligencias correspondientes y continúa bajo seguimiento de la autoridad competente”, señaló el funcionario.

González precisó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía, instancia que se encarga de integrar la carpeta de investigación y determinar responsabilidades, por lo que Servicios Educativos no interviene en el fondo del proceso, pero sí da seguimiento administrativo y jurídico.

De acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Educación, el docente señalado fue separado de sus funciones de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones, y podrá reincorporarse únicamente si la autoridad determina su inocencia.

El funcionario reconoció que este tipo de casos son particularmente delicados, al involucrar a menores de edad, por lo que durante la investigación se analizan distintos factores, como el contexto familiar, social y escolar, además de bitácoras, registros y supervisión interna de los planteles.

Asimismo, recordó que en el nivel preescolar existen medidas de prevención y supervisión permanente, especialmente en actividades donde participan docentes de áreas específicas, quienes no permanecen solos con los menores.

Finalmente, Abraham González reiteró que se respetará la resolución que emita la Fiscalía, confiando en que el caso se esclarezca conforme a la ley y se determine lo que resulte justo para todas las partes involucradas.