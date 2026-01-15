Denuncian que Ismael Leija es un "Representante de Papel" y señalan injerencia de Alonso Ancira en AHMSA

Hervey Valenzuela, ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), lanzó duras críticas contra la dirigencia sindical actual, calificando a Ismael Leija Escalante como un "representante de papel". Valenzuela denunció que, tras tres años de ausencia y silencio frente a la crisis, Leija aparece ahora sin haber defendido realmente los intereses de la base trabajadora.

¿Qué declaró Valenzuela sobre la dirigencia sindical?

La sombra de Alonso Ancira en la venta de la empresa

De acuerdo con las declaraciones de Valenzuela, la estructura actual de AHMSA sigue operando bajo las órdenes directas de Alonso Ancira Elizondo. El ex obrero afirmó que: Ancira no ha abandonado el control de la empresa. Cualquier proceso de compra o negociación que se esté gestando se realiza por conducto o bajo la dirección del propio Ancira. Los actuales actores involucrados operan meramente como "prestanombres" que no toman decisiones sin el visto bueno del magnate o del síndico.

¿Cuál es el impacto del contrato colectivo de trabajo?

Valenzuela expresó su preocupación por lo que llamó una "mutilación" del contrato colectivo de trabajo. Señaló específicamente el impacto del Artículo 216, el cual habría cambiado de una modalidad mensual a una anual, lo que representa una pérdida de miles de pesos para los trabajadores que ya se encuentran en una situación económica precaria.

¿Qué cuestionamientos hace Valenzuela sobre los recursos del sindicato?

Finalmente, el entrevistado cuestionó el origen de los recursos que permiten a ciertos representantes realizar viajes a la Ciudad de México, mientras el resto de los trabajadores carece de fondos incluso para lo básico. Para Valenzuela, la aparición de Leija con una "banderita blanca" después de años de abandono no es creíble ni favorable para el futuro de los obreros de la siderúrgica.