CANACO impulsa la conferencia "Wake Up" para fortalecer a la juventud acuñense

Ciudad Acuña.– Con la meta de generar un impacto positivo en la juventud, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) puso en marcha la conferencia "Wake Up", dirigida a estudiantes de la localidad.

Durante dos días de actividades, el programa alcanzará a un total de 1,600 alumnos. En la primera jornada se contó con la asistencia de 800 estudiantes, mientras que para el segundo día se prevé completar la misma cifra.

El presidente de la CANACO, José Santos Gómez, señaló que este tipo de iniciativas representan un beneficio significativo para los jóvenes de Ciudad Acuña, al abordar problemáticas que enfrentan actualmente.

Entre los temas desarrollados destacan adicciones, sexualidad y prevención del suicidio, así como otras situaciones que afectan de manera directa el entorno familiar y social de los adolescentes. Además de la exposición de contenidos, se ofrecen herramientas y actividades enfocadas en la búsqueda de soluciones y en la toma de decisiones responsables.

Durante el arranque del programa se reconoció la participación de la iniciativa privada, responsable de gestionar la presencia de los conferencistas y hacer posible la realización del evento.

Con este esfuerzo, la CANACO busca ampliar el alcance de "Wake Up" para llegar a más jóvenes y fortalecer el cuidado de las familias, enfocándose en la protección y orientación de hijos y estudiantes.