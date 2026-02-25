Choca por alcance empleado de Telmex

MONCLOVA, COAH. — La falta de precaución de un trabajador de Teléfonos de México derivó en un accidente por alcance la mañana de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Santa Mónica, donde una mujer que esperaba incorporarse a la transitada vía terminó con su vehículo dañado.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Nilo, cuando José, conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, propiedad de Telmex, salió de una estación de servicios sin guardar la distancia correspondiente. Fue en ese momento que terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil Nissan Altima color gris, conducido por Natalia, quien permanecía detenida en espera de encontrar espacio para integrarse al flujo vehicular.

El golpe tomó por sorpresa a la conductora, mientras que la unidad de la empresa de telecomunicaciones quedó detenida a escasos metros del automóvil afectado, justo entre la calle lateral y una estación de servicios, generando momentánea confusión entre automovilistas que transitaban por el lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos del accidente dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron al norte de la ciudad para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Tras entrevistarse con ambos conductores y evaluar la posición de las unidades, los oficiales confirmaron que el percance dejó únicamente daños, descartando personas lesionadas.

Acciones de la autoridad

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, mientras que las autoridades concluyeron el procedimiento administrativo correspondiente.