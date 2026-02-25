Le pega al camellón y se sale de la avenida Acereros

MONCLOVA, COAH. — Un aparatoso accidente provocado presuntamente por el exceso de velocidad movilizó a cuerpos de emergencia la noche del martes, en la colonia Guadalupe, luego de que un automóvil se proyectó contra el camellón central de la avenida Acereros y terminó fuera de la carpeta asfáltica, a escasos metros de un lote de autos.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando Cosme, de 69 años de edad, conducía un Nissan Altima color blanco con dirección al norte. De acuerdo con su propia versión, al llegar al cruce con la avenida Brasil no logró controlar correctamente la trayectoria y terminó golpeando el borde del camellón central.

El impacto inicial fue suficiente para que el conductor perdiera el dominio del volante, provocando que el vehículo saliera disparado hacia un montón de tierra ubicado junto a un lote de autos, generando alarma entre vecinos del sector que temieron que la unidad se introdujera al establecimiento.

Durante su trayectoria fuera de control, el automóvil también derribó una caja de telecomunicaciones propiedad de Telmex, dejando daños visibles tanto en la infraestructura urbana como en el propio vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al sitio para valorar a los ocupantes, entre ellos Griselda Tijerina, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el susto. Afortunadamente, tanto ella como el conductor resultaron ilesos y no requirieron traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad dañada, mientras se determinan las responsabilidades por los daños ocasionados.

El incidente dejó únicamente pérdidas materiales, pero evidenció los riesgos de circular a velocidad inmoderada en una de las vialidades más transitadas del sector.