Identifican a víctimas mortales de tragedia en la carretera 57

CASTAÑOS, COAH.- Las autoridades confirmaron la identidad de los dos hombres que perdieron la vida en el violento choque ocurrido la mañana de este miércoles sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 117, en el tramo cercano a La Muralla, donde también participó una unidad oficial del Estado.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Cabrera Leos, de 36 años, y Jesús Ireneo Carrillo Hernández, de 39, ambos originarios del ejido Estación Baján, en el municipio de Castaños, quienes viajaban a bordo de un automóvil compacto Pontiac color verde.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los hombres circulaban por la vía federal cuando presuntamente intentaron realizar una maniobra de retorno o incorporación. En ese momento, una camioneta Dodge Durango perteneciente al Gobierno del Estado, en la que viajaban elementos estatales, los impactó violentamente.

Tras el brutal encontronazo, el vehículo compacto quedó destrozado sobre el acotamiento, mientras que sus ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Socorristas que acudieron al sitio confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo percance resultó lesionada una oficial estatal de 28 años de edad, quien fue auxiliada por paramédicos y trasladada en código amarillo a un hospital privado en Saltillo, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos y autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y el peritaje técnico para esclarecer la mecánica del accidente.

La tragedia dejó consternada a la comunidad del ejido Estación Baján, de donde eran originarios los fallecidos, mientras las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para determinar responsabilidades en este fatal hecho carretero.