En caso Pasta de Conchos Identifican restos de los mineros José Isabel y Ricardo Hernández

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- A través de las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos, notificaron sobre la identificación de los mineros José Isabel Minjarez y Ricardo Hernández a sus familias, correspondiente a los rescates número 24 y 25 en los trabajos de búsqueda, encabezados por la Comisión Federal de Electricidad.

A partir de ahora, se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo momento, hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores.

Esto con el apoyo de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Gobierno del Estado de Coahuila así como de los distintos gobiernos municipales de la Región Carbonífera.

De acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, ratificado recientemente para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad.