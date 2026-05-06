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Coahuila

Estas acciones se efectúan a nivel nacional realizan tres simulacros de sismo en Múzquiz

Informó el director de Protección Civil, Ingeniero Víctor Guajardo Loo

Por Teresa Muñoz - 06 mayo, 2026 - 11:24 a.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la mañana de este miércoles se realizaron tres simulacros con hipótesis de sismo en el Municipio de Múzquiz, acciones que se realizan a nivel nacional, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

      Los ejercicios de prevención se efectuaron con los protocolos de seguridad correspondientes en tres puntos estratégicos: la Escuela Secundaria del Estado "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", la empresa maquiladora Coleherse y las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

      Acciones de la autoridad

      El objetivo, medir tiempos de respuesta y reforzar la cultura de prevención al momento de presentarse alguna situación de esta índole.

      Debido a estos simulacros, se escucharon las sirenas de las unidades de emergencia en distintos sectores del municipio en punto de las 11:00 horas.

      El director de Protección Civil solicitó a la ciudadanía no alarmarse, ya que no se trató de una emergencia real sino únicamente de ejercicios preventivos.

      Detalles confirmados

      Guajardo Loo destacó que, este tipo de acciones permiten a instituciones, empresas y corporaciones estar mejor preparados en momentos de contingencia lo cual ayuda también a la población respecto a cómo actuar ante un evento sísmico real y algunos otros casos fortuitos.

      La dependencia municipal, en su momento, reiteró el llamado a participar de manera ordenada y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil durante el desarrollo de los tres simulacros programados durante este día.

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