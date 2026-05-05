Monclova: Fiscalía asegura centro de rehabilitación tras hallazgo de hombre sin vida

Monclova, Coah.– La Fiscalía General del Estado mantiene bajo resguardo el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Flores Tapia, donde un interno fue encontrado sin vida con huellas de violencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

El delegado regional, Everardo Lazo Chapa, informó que se sigue con la recopilación de datos de prueba y testimonios de personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos. Detalló que varios de ellos permanecen en calidad de presentados, debido a que sus declaraciones son clave para reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. El funcionario precisó que, hasta ahora, no hay personas detenidas, ya que la carpeta de investigación continúa en integración. Hay varias personas en calidad de presentadas quienes pueden brindar información importante. "Se está recabando información importante que permita acreditar tanto la forma en que sucedieron los hechos como la probable participación de quienes intervinieron", explicó.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía mantiene asegurado el anexo, con el objetivo de resguardar indicios que pudieran ser relevantes para la investigación. Respecto a los encargados del lugar, señaló que se analiza quiénes podrían aportar mayor información, por lo que podrían ser citados a declarar conforme avance el proceso. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practica la necropsia de ley, la cual será determinante para establecer la causa exacta del fallecimiento. La Fiscalía reiteró que el caso continúa en desarrollo y no se descarta ninguna línea de investigación.