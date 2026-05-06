"Intentaron calmarlo a golpes": la muerte de un interno en anexo tras castigo que le colapsó un pulmón

Lo que presuntamente comenzó como un intento por "controlar" a un interno terminó en su muerte. Golpes en la caja torácica, propinados como castigo, le provocaron asfixia y un colapso pulmonar que le quitó la vida dentro de un anexo en la colonia Óscar Flores Tapia.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, confirmó que las investigaciones avanzan y que ya se cuenta con la mayoría de las pruebas periciales. Detalló que, de acuerdo con los primeros indicios, la víctima dejó de respirar tras recibir múltiples golpes en el pecho, presuntamente infligidos para "calmar" un episodio relacionado con su adicción.

"La causa de la muerte fue asfixia por obstrucción en el pecho... los golpes derivaron en un colapso pulmonar", explicó el funcionario, al señalar que estos actos habrían sido aplicados como una forma de castigo dentro del centro de rehabilitación.

Por estos hechos, cuatro personas se encuentran presentadas, entre ellas trabajadores del lugar e internos, aunque aún no se determina el grado de responsabilidad de cada uno. La Fiscalía analiza tanto la participación directa como posibles omisiones, mientras se concluyen los dictámenes de necropsia y criminalística.

Además, se informó que las cámaras de seguridad del sitio dejaron de grabar días antes del incidente, específicamente el 24 de abril, lo que ha complicado la reconstrucción completa de lo ocurrido durante la madrugada del martes, cuando se registró el fallecimiento.

El ingreso de la víctima al anexo ocurrió apenas el sábado anterior. En menos de 72 horas, su estancia terminó en un hecho que hoy es investigado como homicidio. Aunque no hay denuncias adicionales hasta el momento, la autoridad mantiene abierta la posibilidad de recibir más señalamientos.

Se espera que en las próximas horas se concluya la carpeta de investigación y se definan las responsabilidades, para proceder con la judicialización del caso.