Jaropamex ofrece cerca de 100 vacantes durante jornada de contratación en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Cerca de 100 vacantes ofreció la empresa Jaropamex durante una jornada de contratación realizada en la Plaza Acuña, dirigida principalmente a personas con experiencia en costura.

La jornada también contempló opciones de recontratación para trabajadores interesados en reincorporarse a la empresa.

Carmen Márquez, coordinadora de la Secretaría del Trabajo, señaló que las contrataciones continúan avanzando en la ciudad y destacó que todavía existen oportunidades laborales disponibles para quienes se encuentran en búsqueda de empleo.

La funcionaria exhortó a las personas interesadas a consultar las cuentas oficiales para conocer las vacantes disponibles y los requisitos correspondientes.

Asimismo, hizo un llamado a las empresas a confiar en la fuerza laboral local y a generar nuevas oportunidades que permitan llegar a un mayor número de personas.