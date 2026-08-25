Jaropamex ofrece cerca de 100 vacantes durante jornada de contratación en Acuña
La empresa busca personal con experiencia en costura y también contempla opciones de recontratación para trabajadores.
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CIUDAD ACUÑA, COAH. — Cerca de 100 vacantes ofreció la empresa Jaropamex durante una jornada de contratación realizada en la Plaza Acuña, dirigida principalmente a personas con experiencia en costura.
La jornada también contempló opciones de recontratación para trabajadores interesados en reincorporarse a la empresa.
Carmen Márquez, coordinadora de la Secretaría del Trabajo, señaló que las contrataciones continúan avanzando en la ciudad y destacó que todavía existen oportunidades laborales disponibles para quienes se encuentran en búsqueda de empleo.
La funcionaria exhortó a las personas interesadas a consultar las cuentas oficiales para conocer las vacantes disponibles y los requisitos correspondientes.
Asimismo, hizo un llamado a las empresas a confiar en la fuerza laboral local y a generar nuevas oportunidades que permitan llegar a un mayor número de personas.