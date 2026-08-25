Detenido en Zaragoza hombre de 32 años por violencia familiar

ZARAGOZA, COAH. — Un hombre de 32 años fue detenido en Zaragoza luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión vigente relacionada con el delito de violencia familiar.

El detenido fue identificado como Eduardo "N", originario de Piedras Negras y con domicilio en Zaragoza. De acuerdo con la información disponible, la orden judicial fue emitida por un juez penal por hechos relacionados con violencia familiar en sus modalidades física y psicológica.

La detención de Eduardo Gómez Romo

Tras su detención, Gómez Romo fue trasladado al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.

Proceso judicial en curso

Será durante el desarrollo del procedimiento cuando se determine su situación jurídica, respetando las garantías y el debido proceso mientras avanzan las investigaciones relacionadas con los hechos que se le atribuyen.