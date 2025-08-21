Canícula llega a su fin en Ciudad Acuña tras semanas de calor extremo

Ciudad Acuña.- Luego de varias semanas marcadas por temperaturas extremas, la región podría estar dejando atrás la temporada más calurosa del año. De acuerdo con datos meteorológicos, se prevé que la canícula concluya este fin de semana, dando paso a un descenso progresivo en el calor.

Jesús Antonio Dávila, encargado del clima en Protección Civil, informó que, aunque las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados centígrados, los modelos climáticos apuntan al fin de este periodo cálido en los próximos días.

"Esperamos aún que pudieran llegar las temperaturas frescas, sin embargo, hasta el momento solo vemos que podría salir la canícula", declaró Dávila.

A pesar de este posible alivio, aún no hay una fecha estimada para la llegada del primer frente frío, por lo que se espera que el calor persista algunas semanas más, aunque con menor intensidad.

La salida de la canícula genera expectativas de un cambio en las condiciones climáticas, mientras la población aguarda la llegada del otoño y el invierno para obtener un respiro tras las altas temperaturas.