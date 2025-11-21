Aguacero sorpresa colapsa vialidades y causa cierre de vados en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un aguacero repentino paralizó la ciudad la tarde del jueves, desatando inundaciones, caos vial y el cierre de varios vados, principalmente en la zona centro, donde el nivel del agua superó por momentos la capacidad de drenaje.

La lluvia comenzó poco después de la 1 de la tarde, justo cuando cientos de alumnos salían de las escuelas, lo que obligó a muchos a resguardarse ante la imposibilidad de caminar o avanzar entre los encharcamientos. Varias unidades quedaron varadas y algunos conductores detuvieron su marcha ante el riesgo de daños por la acumulación de agua.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de Seguridad Pública reaccionaron de inmediato y, pese a la fuerte lluvia, cerraron vados, dirigieron el tráfico y auxiliaron a automovilistas atrapados en sectores críticos.

Iván Reyes Olivo, subdirector operativo de la corporación, señaló que se mantendrán atentos a los avisos oficiales y pidió a la ciudadanía reportar cualquier emergencia al 911, aun cuando los pronósticos indicaban que no se esperaban lluvias por la tarde-noche.

¿Qué se espera en el clima?

Aunque no se anticipan más precipitaciones en las próximas horas, las autoridades no descartan cambios en el clima ante el ingreso de nuevos frentes fríos rumbo al cierre del año.