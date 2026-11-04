Aumenta al 20% la capacidad de la presa de La Amistad

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Las recientes lluvias registradas en la región elevaron al 20 por ciento la capacidad de almacenamiento de la presa de La Amistad, cuyo nivel de agua aumentó cerca de tres metros.

Ignacio Peña, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en México, señaló que los escurrimientos generados por las precipitaciones podrían contribuir a incrementar el volumen de agua almacenada.

Aunque la temporada de lluvias se extiende hasta los últimos días de noviembre, se mantiene la expectativa de que se registren nuevas precipitaciones que permitan elevar aún más el nivel de la presa.