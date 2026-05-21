Capacitan a estudiantes del Cbtis 54 para facilitar su ingreso al mercado laboral

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Con el objetivo de brindar herramientas que permitan a los jóvenes mejorar sus oportunidades laborales, personal del Servicio Nacional del Empleo impartió un taller a estudiantes de educación media superior del Cbtis 54.

El taller se enfocó en la elaboración de solicitudes de empleo y entrevistas.

La actividad estuvo encabezada por la coordinadora regional del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, quien compartió información relacionada con la postulación a vacantes y los procesos de contratación.

Durante el taller, los alumnos recibieron orientación sobre la manera adecuada de elaborar solicitudes de empleo, así como recomendaciones para desenvolverse en entrevistas de trabajo y otros procesos de reclutamiento.

Carmen Márquez busca fortalecer las habilidades laborales de los jóvenes.

Autoridades señalaron que este tipo de capacitaciones buscan facilitar a los jóvenes su incorporación al mercado laboral y fortalecer sus habilidades al momento de buscar una oportunidad de empleo en la ciudad.

La capacitación es parte de los esfuerzos por facilitar la inserción laboral.

Este tipo de iniciativas son fundamentales para que los jóvenes se sientan preparados y confiados al momento de enfrentar el mundo laboral, contribuyendo así a su desarrollo profesional y personal.