Padres de Escuela Cuauhtémoc exigen respuestas tras retiro de conserje en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Padres de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido Tío Pío, realizaron una manifestación pacífica en el exterior del plantel para exigir respuestas a las autoridades educativas tras el retiro de la persona encargada de la conserjería.

La protesta se registró durante la mañana de este miércoles, cuando madres y padres cerraron las puertas de la institución e impidieron el acceso de maestros y alumnos, buscando ser escuchados ante la inconformidad generada por la decisión tomada en el plantel.

Acciones de los padres de familia

De acuerdo con los manifestantes, la trabajadora desempeñó esa función durante más de 15 años y su salida dejó a la escuela sin el servicio de limpieza y mantenimiento, situación que, señalaron, afecta directamente las condiciones en las que estudian los menores.

Respuesta de las autoridades educativas

Al lugar acudieron autoridades escolares, entre ellas la supervisora de zona y la jefa del sector educativo, Elva Martha González, quienes sostuvieron un diálogo con los padres inconformes para atender sus planteamientos.