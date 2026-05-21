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Coahuila

Padres de Escuela Cuauhtémoc exigen respuestas tras retiro de conserje en Zaragoza

Familias del ejido Tío Pío exigen respuestas a autoridades educativas tras quedarse sin servicio de limpieza y mantenimiento.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 mayo, 2026 - 03:35 p.m.
Padres de Escuela Cuauhtémoc exigen respuestas tras retiro de conserje en Zaragoza
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      ZARAGOZA, COAH. — Padres de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido Tío Pío, realizaron una manifestación pacífica en el exterior del plantel para exigir respuestas a las autoridades educativas tras el retiro de la persona encargada de la conserjería.

      La protesta se registró durante la mañana de este miércoles, cuando madres y padres cerraron las puertas de la institución e impidieron el acceso de maestros y alumnos, buscando ser escuchados ante la inconformidad generada por la decisión tomada en el plantel.

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      Acciones de los padres de familia

      De acuerdo con los manifestantes, la trabajadora desempeñó esa función durante más de 15 años y su salida dejó a la escuela sin el servicio de limpieza y mantenimiento, situación que, señalaron, afecta directamente las condiciones en las que estudian los menores.

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      Respuesta de las autoridades educativas

      Al lugar acudieron autoridades escolares, entre ellas la supervisora de zona y la jefa del sector educativo, Elva Martha González, quienes sostuvieron un diálogo con los padres inconformes para atender sus planteamientos.

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