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Coahuila

Reciben 289 paquetes electorales en Comité Distrital 03 de Sabinas

La entrega de paquetes electorales marca el inicio de la logística para las elecciones en Sabinas.

Por Teresa Muñoz - 21 mayo, 2026 - 03:21 p.m.
Reciben 289 paquetes electorales en Comité Distrital 03 de Sabinas
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      SABINAS, COAH.- Este viernes arribó al municipio de Sabinas la unidad que transporta los paquetes electorales con boletas y material que será utilizado en el proceso electoral del próximo 7 de junio, informó Adriana Lizeth Fraire Herrera, presidenta del Comité Distrital Electoral 03.

      La entrega marca el inicio de la logística previa a la jornada electoral en los once municipios que integran dicho distrito.

      Fraire Herrera detalló que, el material proviene de las bodegas centrales del Instituto Electoral de Coahuila y consta de 289 paquetes, cada uno con las boletas correspondientes a las casillas que se instalarán en los municipios del distrito. La distribución se realizará conforme a la normativa electoral, iniciando el 1 de junio en las cabeceras municipales.

      ¿Qué municipios recibirán paquetes electorales?

      En el caso de Sabinas y San Juan de Sabinas, se contempla un total de 160 paquetes, mientras que para otros municipios la entrega comenzará el 1 de junio con el envío de un camión hacia Allende, Nava y Morelos, además del ejido 1 de Mayo, donde se distribuirán los paquetes destinados a Juárez, Progreso y Escobedo.

      Cronología de la entrega de paquetes electorales

      El día 2 de junio se continuará con la entrega en el municipio de Villa Unión, además de cubrir los paquetes que hayan quedado pendientes en los municipios de la región de 5 Manantiales, como Allende, Nava, Morelos, Hidalgo y Guerrero.

      Finalmente, la distribución en Sabinas y San Juan de Sabinas se prolongará hasta el 3 de junio, fecha en la que se espera concluir con la entrega total de los paquetes electorales, garantizando así que cada casilla cuente con el material necesario para la jornada democrática.

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