Motociclista de 18 años muere tras choque contra un poste en Agua Grande y Camino Real

SALTILLO, Coahuila.-La tarde de este jueves se registró un fatal accidente vial en el cruce de las calles Agua Grande y Camino Real, donde un joven motociclista perdió la vida tras un fuerte impacto contra un poste de madera.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, tres jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta y circulaban presuntamente a exceso de velocidad por el sector de Agua Grande.

Testigos indicaron que la unidad se desplazaba de forma inestable momentos antes del accidente, aparentemente debido a la presencia de tierra suelta sobre el pavimento.

Al llegar al cruce con Camino Real, el conductor, identificado como Bryan Alejandro Galván, de 18 años, perdió el control de la motocicleta y terminó proyectándose contra un poste ubicado sobre la banqueta. La fuerza del impacto provocó que los tres ocupantes salieran expulsados varios metros.

Uno de los jóvenes quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y, al arribo de los cuerpos de emergencia, ya no contaba con signos vitales. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los otros dos tripulantes resultaron heridos, entre ellos Héctor Salazar, de 19 años, quienes recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladados a un hospital para su valoración médica y observación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área y coordinar las labores de auxilio, mientras personal de periciales y agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del percance y determinar las condiciones en las que viajaban los jóvenes.