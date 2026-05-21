Brigada de salud contra cáncer llega a Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este jueves se llevó a cabo la brigada "El Cáncer No Avisa, Revísate a Tiempo", una jornada de atención médica que tuvo lugar en la Plaza Fundadores, con el respaldo del personal del Sector Salud en coordinación con el Gobierno Municipal.

La actividad reunió a especialistas y voluntarios con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado oportuno de la salud, junto a personal del Centro de Salud "Juan Galán Jr." que dirige el doctor Jorge Cervera Mata.

La brigada El Cáncer No Avisa se llevó a cabo en la Plaza Fundadores

En los módulos instalados, se ofrecieron consultas generales, además de un servicio de farmacia para la entrega de medicamentos básicos. La brigada también incluyó vacunación para distintos grupos de la población, reforzando las medidas de protección contra enfermedades comunes.

Uno de los ejes principales de la jornada fue la atención a la salud de la mujer. Se realizaron mastografías, Papanicolaou y exploraciones de mama, estudios fundamentales para la detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino, padecimientos que representan un alto riesgo si no se diagnostican a tiempo.

Atención integral en salud mental

La brigada también contempló la atención en salud mental, un aspecto cada vez más relevante en la sociedad actual. Psicólogos y especialistas brindaron orientación y acompañamiento a quienes lo solicitaron, destacando la importancia de cuidar tanto el bienestar físico como el emocional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el Sector Salud buscan acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a la población, promoviendo la cultura de la prevención y recordando que la detección temprana puede salvar vidas.

La jornada fue bien recibida por los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para revisar su estado de salud y recibir orientación profesional.