Cáritas Acuña organiza bingo benéfico para apoyar a personas vulnerables

Ciudad Acuña.- Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable, la asociación Cáritas Acuña está organizando un bingo benéfico e hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta causa solidaria.

Tamara Talamas de Córdova, socia activa de la organización, explicó que este tipo de eventos son fundamentales para continuar brindando ayuda, especialmente ante el constante aumento de solicitudes de apoyo.

"El número de peticiones crece, la necesidad no se detiene y requerimos contar con recursos para poder responder", comentó. "Por eso invitamos a todos a que participen y adquieran sus boletos".

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en un local de la ciudad, donde se recibirán a todas las personas que se hayan registrado previamente.

Los boletos ya están disponibles y pueden conseguirse a través de las redes sociales oficiales de Cáritas o contactando directamente a las socias de la organización.