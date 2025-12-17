Cáritas de Acuña entrega despensas a cerca de 400 familias al cierre del año

Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de su labor social y en apoyo a los sectores más necesitados, la asociación Cáritas de Acuña realizó la entrega de despensas a cerca de 400 familias de escasos recursos, como parte de las acciones realizadas de cara al cierre del año.

Este apoyo se otorga de manera anual a personas que acuden de forma constante a la organización en busca de ayuda, con el objetivo de fortalecer su alimentación y aliviar su situación económica.

La importancia del apoyo social

La presidenta de Cáritas de Acuña, Clara María Garza, señaló que esta entrega forma parte del compromiso permanente de la asociación para respaldar a las familias que más lo requieren en la ciudad.

Indicó que el programa es posible gracias a las actividades que se realizan de manera diaria, así como a los eventos de recaudación en los que participa la ciudadanía, como el Bingo y el Bazar.

Tradición de ayuda en Ciudad Acuña

Garza destacó que brindar este tipo de apoyos se ha convertido en una tradición, al considerar que la alimentación es un factor fundamental para el bienestar de las familias beneficiadas.