Pasajeros de Viva Aerobus enfrentan cancelaciones en Saltillo

Ramos Arizpe, Coahuila.- Alrededor de 30 pasajeros resultaron afectados la tarde de este miércoles luego de que se cancelaran vuelos con destino a la Ciudad de México desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo, debido a la falta de personal operativo por parte de la aerolínea Viva Aerobus.

De acuerdo con lo informado a los usuarios, la compañía aérea ofreció como alternativa reubicar a los pasajeros en vuelos que saldrán desde la ciudad de Monterrey, a fin de que puedan continuar con su itinerario hacia la capital del país.

La medida generó inconformidad entre los viajeros, quienes señalaron que el cambio representa gastos adicionales y complicaciones logísticas, al tener que trasladarse por su cuenta a otra terminal aérea.

"Nos piden salir hasta las 11 de la noche rumbo a Monterrey, pagar el traslado y desde allá tomar el vuelo a la Ciudad de México, que fue el que nos asignaron", expresó una de las pasajeras afectadas.

Se precisó que la cancelación de los vuelos no está relacionada con la administración del aeropuerto, por lo que será responsabilidad de la aerolínea atender y ofrecer una solución a los aproximadamente 30 usuarios que quedaron varados este miércoles.