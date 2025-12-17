Accidente en Melchor Múzquiz: adulto mayor cae del techo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor identificado como Artemio N., de 65 años de edad, resultó lesionado tras caer del techo de su vivienda mientras realizaba labores de instalación de un tinaco de agua.

El accidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sexta, número 1923, en la colonia Magisterial Sección Quinta al Norte de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre instalaba un tinaco, por lo que, al estirar un alambre, perdió el equilibrio, lo cual provocó su caída desde una altura considerable.

El impacto contra el suelo le ocasionó una fractura expuesta en el brazo izquierdo, además de otras posibles lesiones que requirieron atención médica urgente.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a cargo de la coordinadora en urgencias Silvia Contreras, acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital más cercano para su valoración y tratamiento adecuado.

Este incidente pone de relieve la importancia de extremar precauciones al realizar trabajos en altura, especialmente en personas de edad avanzada.

Ante esta situación, las autoridades locales recomiendan solicitar apoyo profesional para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas.