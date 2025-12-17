Contactanos
Coahuila

Denuncian trato desigual en aplicación de la Ley de Tránsito en Allende

Ciudadanos señalan trato preferencial a funcionarios y figuras públicas ante posibles infracciones viales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 diciembre, 2025 - 03:13 p.m.
      ALLENDE, COAH. – A través de fotografías y comentarios difundidos por ciudadanos, se ha generado inconformidad por la presunta aplicación desigual de la Ley de Tránsito y Vialidad, al señalar que no todos reciben el mismo trato ante posibles infracciones.

      De acuerdo con estas denuncias ciudadanas, en las imágenes se observa a servidores públicos y personas identificadas como el alcalde Ricardo Treviño, su hijo Alejandro Treviño, un trabajador municipal, el juez de paz Ramón Ramírez, así como personal del ámbito educativo, presuntamente incurriendo en faltas al reglamento vial sin que se apliquen sanciones visibles.

      Inconformidad de los ciudadanos

      Los señalamientos contrastan, afirman los inconformes, con la experiencia cotidiana de ciudadanos comunes, quienes aseguran recibir multas inmediatas y llamados de atención estrictos cuando incurren en alguna falta, lo que ha abierto el debate sobre la equidad en la aplicación de la ley.

