Invitan a Brigada Médica este viernes en Nava para fomentar la prevención en salud

NAVA, COAH. – Este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo una Brigada Médica abierta a toda la población, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud entre las familias del municipio.

Las actividades se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Auditorio 21 de Febrero, donde se impartirán pláticas informativas sobre la prevención y el control de la diabetes e hipertensión, a cargo de médicos especialistas invitados.

Por la tarde, a partir de las 5:00 p.m., se realizará un evento familiar con actividades de convivencia y mensajes de reflexión, por lo que se invita a la ciudadanía a participar y aprovechar los servicios y la orientación que se estarán ofreciendo durante esta jornada.

