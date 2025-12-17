Contactanos
Coahuila

Invitan a Brigada Médica este viernes en Nava para fomentar la prevención en salud

Habrá pláticas sobre diabetes e hipertensión y un evento familiar por la tarde.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 diciembre, 2025 - 03:01 p.m.
Invitan a Brigada Médica este viernes en Nava para fomentar la prevención en salud
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. – Este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo una Brigada Médica abierta a toda la población, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud entre las familias del municipio.

      La Brigada Médica se llevará a cabo el 19 de diciembre en el Auditorio 21 de Febrero.

      Las actividades se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Auditorio 21 de Febrero, donde se impartirán pláticas informativas sobre la prevención y el control de la diabetes e hipertensión, a cargo de médicos especialistas invitados.

      Placeholder

      Médicos especialistas impartirán pláticas sobre diabetes e hipertensión.

      Por la tarde, a partir de las 5:00 p.m., se realizará un evento familiar con actividades de convivencia y mensajes de reflexión, por lo que se invita a la ciudadanía a participar y aprovechar los servicios y la orientación que se estarán ofreciendo durante esta jornada.

      Se realizarán actividades familiares para fomentar la convivencia.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados