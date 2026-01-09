Carmen Márquez impulsa la contratación de 200 vacantes en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El año inició con señales positivas para el empleo en la localidad, luego de que empresas maquiladoras comenzaran nuevamente con procesos de contratación de personal.

Como parte de estas acciones, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) llevó a cabo una jornada de contratación con el objetivo de cubrir vacantes en una empresa de la ciudad.

Acciones de la autoridad

La coordinadora del SNE, Carmen Márquez, señaló que el arranque del año ha sido favorable, al registrarse contrataciones desde los primeros días. Detalló que en esta jornada se ofertaron cerca de 200 vacantes en el área de costura por parte de la empresa Jaropamex, la cual se ha reactivado en los últimos meses.

Panorama alentador para el empleo

Indicó que el panorama es alentador y se espera que durante el año se continúe con la apertura de más vacantes.

"Seguimos invitando a las personas a que se acerquen y, sobre todo, a que nos entreguen su currículum, ya que en cualquier momento pueden abrirse nuevas oportunidades y es cuando los contactamos", agregó.