Éxito en la 12ª carrera "Lalo Moreira" en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Con gran participación de corredores locales y de otras regiones del estado, se llevó a cabo con éxito la 12ª edición de la carrera "Lalo Moreira", organizada por el Pentathlon Deportivo Militarizado.

El evento, que se ha consolidado como una de las competencias atléticas más esperadas en la frontera, reunió a decenas de participantes que rindieron homenaje al exatleta y miembro del Pentathlon, Lalo Moreira, recordado por su entrega y trayectoria deportiva.

El comandante del Pentathlon, Alfredo Cuéllar Lozano, destacó la buena respuesta de la comunidad y el entusiasmo de los corredores. "Agradecemos a todas las personas que año con año se suman a esta carrera, con la cual recordamos a un compañero que dejó huella en nuestra institución", expresó.

La carrera "Lalo Moreira" continúa fortaleciendo los lazos deportivos y comunitarios en Ciudad Acuña, atrayendo cada vez a más atletas que se unen a esta tradición deportiva fronteriza.