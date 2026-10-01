Cateo en Altos de Santa Teresa deja dos personas detenidas
Agentes de la AIC realizaron un operativo en un domicilio señalado por presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas.
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CIUDAD ACUÑA, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Altos de Santa Teresa, donde detuvieron a un hombre y una mujer.
El operativo se llevó a cabo en el inmueble ubicado en Carmelitas Descalzas 1104B, como parte de acciones relacionadas con delitos contra la salud, específicamente por las denominadas "tienditas".
Detalles del operativo
De acuerdo con la información disponible, el cateo arrojó resultados positivos y derivó en la detención de las dos personas.
Contexto de seguridad en la zona
El sector ha sido objeto de operativos de seguridad debido a la detección de varios puntos relacionados con este tipo de actividades.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las identidades de los detenidos ni sobre los objetos o sustancias asegurados durante el operativo.