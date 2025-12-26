Cateo en la colonia Benito Juárez deja tres detenidos por presunta posesión de narcóticos

Ciudad Acuña, Coahuila.– Tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades luego de un cateo realizado en la colonia Benito Juárez, como resultado de un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Los detenidos fueron identificados como José Luis N, alias "El Jou", de 55 años; Javier N, de 47; y Emmanuel N, de 39 años de edad.

Detalles del operativo

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Capital Leal, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal trabajaron de manera conjunta con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante el cateo se aseguraron diversas sustancias con características similares a la marihuana y la metanfetamina, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente junto con los detenidos, por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que este tipo de acciones se han intensificado mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de lograr mayor efectividad en los cateos y el combate a los delitos relacionados con drogas.