Ricardo N. resulta herido en accidente de bicicleta en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre de 66 años de edad, identificado como Ricardo N., resultó con una herida en la región parietal derecha del cráneo luego de ser embestido por un conductor mientras circulaba en bicicleta por la calle Carranza, en la zona centro.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas, informó el director de Bomberos, Roberto Ramos.

De acuerdo con el reporte oficial, el adulto mayor se desplazaba en su bicicleta cuando fue impactado por un vehículo, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al pavimento.

Como consecuencia del golpe, sufrió una contusión de aproximadamente cuatro centímetros en el cráneo, así como una laceración en el antebrazo izquierdo.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el llamado de auxilio, brindando atención prehospitalaria al lesionado. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para una valoración más detallada y recibir atención especializada.

El afectado tiene su domicilio en la colonia del Seis y, de acuerdo a las autoridades, se encontraba en estado etílico al momento del incidente, lo que podría haber influido en la gravedad del accidente.

Las autoridades no han informado sobre la identidad del conductor involucrado tampoco si se presentaron cargos en su contra.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por la vía pública, especialmente en zonas de alto tráfico vehicular.