Reportan presunto robo a casa habitación en Ampliación Manantial

Allende, Coah.– Vecinos de la colonia Ampliación Manantial reportaron un presunto robo a casa habitación ocurrido a plena luz del día, aun cuando había personas dentro de la vivienda, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con versiones ciudadanas difundidas en redes sociales, los presuntos responsables habrían utilizado una escalera para salir del inmueble, aprovechando un descuido, lo que, señalaron, evidencia la forma cada vez más elaborada en que se cometen este tipo de hechos.

Inseguridad en Allende: un problema creciente

Los colonos manifestaron su inconformidad al considerar que la realidad en las calles y colonias no coincide con la percepción de seguridad expresada desde el ámbito oficial, por lo que solicitaron una mayor presencia policiaca.

Reacciones de la comunidad ante el robo

Finalmente, hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.