Joven Dayana N. sufre grave accidente al caer de un caballo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una joven identificada como Dayana N., de 26 años de edad, resultó con una fractura craneoencefálica luego de caer de un caballo mientras realizaba un recorrido por el Ejido Santa María.

El accidente la mantiene hospitalizada en estado delicado, según informaron autoridades locales del Municipio de San Juan de Sabinas, que tomaron conocimiento de los hechos.

El director del Departamento de Bomberos, Roberto Ramos, confirmó que el incidente ocurrió recientemente cuando la joven salió a caballo a recorrer los alrededores del ejido. Al no regresar después de varias horas, sus familiares comenzaron a buscarla con preocupación.

Fue durante la búsqueda que sus seres queridos la encontraron inconsciente en un paraje del ejido, por lo que de inmediato solicitaron ayuda de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la joven a un hospital, donde fue diagnosticada con una fractura en el cráneo.

Las autoridades no han determinado con precisión las causas del accidente, aunque se presume que la joven pudo haber perdido el equilibrio o que el equino se desbocó, provocando la caída.

El terreno irregular de la zona también pudo haber contribuido al percance.

Finalmente, el director de bomberos exhortó a la población a extremar precauciones al realizar actividades ecuestres, especialmente en áreas rurales, y recomendó no salir solos a cabalgar para evitar situaciones de riesgo como la que hoy mantiene a Dayana N. luchando por su recuperación.