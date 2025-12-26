Accidente en Múzquiz: volcadura de joven en carretera estatal 20

Un grupo de jóvenes vivió momentos de angustia durante la madrugada de este viernes, luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta las comunidades de Palaú y Múzquiz.

Autoridades policiacas informaron que, pese a la gravedad del accidente, los ocupantes del vehículo lograron sobrevivir.

Entre los tripulantes se encontraba una mujer identificada como Cinthia Guadalupe N., quien resultó con golpes contusos tras el aparatoso percance.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la sala de urgencias de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila que acudieron al sitio localizaron un automóvil Ford Five-Hundred, color guindo, con placas de circulación 91446 de la UCD.

El vehículo se encontraba volcado entre la maleza, luego de impactarse contra un poste de madera perteneciente a la empresa Teléfonos de México.

Debido a los daños materiales y la posición en la que quedó la unidad, fue necesario remolcarla y trasladarla a un corralón de la localidad para su resguardo y posterior investigación. Las autoridades no reportaron otros vehículos involucrados en el incidente.

Según el testimonio de la conductora, el automóvil se le descontroló repentinamente, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcando.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente durante las madrugadas, cuando la visibilidad y el cansancio pueden ser factores de riesgo.