Colectivo Juntos en Acción espera autorización para buscar desaparecidos en Monclova

El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila continúa recibiendo llamadas anónimas que señalan presuntos puntos con restos humanos en Monclova; sin embargo, las labores de excavación permanecen detenidas ante la falta de autorización por parte de la Fiscalía.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, integrante del colectivo, explicó que desde hace año y medio mantienen trabajo constante en la región, revisando reportes y acudiendo a verificar ubicaciones señaladas por ciudadanos. "Vamos bien, estamos esperando que nos den luz verde en Saltillo. Hemos estado revisando los puntos que nos mencionan en llamadas anónimas, pero necesitamos el respaldo oficial para poder intervenir", señaló.

Detalló que las denuncias provienen de personas que aseguran tener conocimiento de sitios donde podrían encontrarse restos humanos de personas desaparecidas. Sin embargo, al tratarse de reportes anónimos, la información suele ser limitada. Explicó que la Fiscalía no ha facilitado el acompañamiento, argumentando la necesidad de cumplir con protocolos y procedimientos legales antes de cualquier intervención. Mientras tanto, las integrantes del colectivo han acudido por cuenta propia a revisar ubicaciones. "Nos mencionaron un punto en lo que parece ser una quinta privada, pero no podemos ingresar porque es propiedad particular. También nos hablaron de un panteón, pero tampoco podemos verificar sin un documento oficial", comentó.

Ramón Hernández subrayó que el apoyo institucional sería benéfico también para la autoridad, ya que, de confirmarse algún hallazgo, permitiría avanzar en expedientes que actualmente permanecen sin resolver. En la Región Centro, dijo, alrededor de 35 familias forman parte del colectivo, algunas con hasta cinco familiares desaparecidos, otras con dos o tres casos. Aunque no cuentan con una cifra exacta, estiman que en la zona podría haber entre 500 y 600 personas desaparecidas. "Nosotras no queremos perjudicar ni responsabilizar a nadie. Solo queremos encontrar a nuestros tesoros, que nuestro corazón esté más tranquilo y tener un lugar donde ir a rezarles", expresó.

El colectivo reiteró su llamado a la Fiscalía para agilizar los permisos necesarios y poder iniciar las búsquedas formales en los puntos señalados, con la esperanza de avanzar en la localización de sus seres queridos.