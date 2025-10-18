Aumentan robos en colonias de Nava; vecinos exigen mayor vigilancia

NAVA, COAH. – En los últimos días, vecinos de diversas colonias del municipio han reportado un incremento en los robos a viviendas y comercios, lo que ha generado una creciente preocupación entre la población y ha detonado exigencias de mayor presencia policiaca.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los delincuentes han aprovechado la escasa vigilancia en calles y avenidas para cometer los delitos, provocando pérdidas materiales y una marcada sensación de inseguridad en la comunidad.

Algunos ciudadanos señalaron que han sido víctimas de robos tanto durante la madrugada como en horarios diurnos, mientras que otros atribuyen la situación a la falta de alumbrado público y la ausencia de rondines policiacos.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se refuerce la seguridad en las zonas afectadas y se implementen acciones inmediatas para prevenir nuevos incidentes.

Entre las peticiones más urgentes destacan más patrullajes, instalación de cámaras de videovigilancia y estrategias de prevención que protejan tanto a hogares como a comercios. Mientras tanto, la ciudadanía permanece organizada y alerta para cuidar sus pertenencias y evitar nuevos hurtos.