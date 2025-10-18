Huye tras atropellar a padre e hijo en cuatrimoto en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Un fuerte accidente de tránsito se registró en el camino que conduce a la Congregación El Remolino, luego de que un vehículo impactara violentamente contra una cuatrimoto y se diera a la fuga tras el choque.

El percance dejó como saldo a un hombre y su hijo con lesiones de consideración, quienes se desplazaban en la cuatrimoto al momento del impacto. Testigos del hecho alertaron a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos trasladaron a las víctimas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Piedras Negras, donde reciben atención médica especializada. De acuerdo con el último reporte, su estado de salud es estable dentro de su gravedad.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar al conductor responsable, quien abandonó la escena sin prestar auxilio a las víctimas. Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal realizan las diligencias correspondientes para dar con su paradero.

Se hace un exhorto a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a esclarecer este lamentable hecho y localizar el vehículo implicado, con el objetivo de que se deslinden responsabilidades conforme a la ley.