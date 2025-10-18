Niños de Nava disfrutan jornada de cuentos en el CAM 40

NAVA, COAH. – En las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 40 se llevó a cabo una actividad de Cuenta Cuentos que reunió a niñas y niños del municipio, fomentando la imaginación, la creatividad y el amor por la lectura.

La dinámica fue dirigida por Perla Ramos Alvarado y Martha Rangel, encargadas de las Bibliotecas Públicas Municipales, quienes guiaron a los pequeños en esta enriquecedora experiencia literaria.

El evento permitió que los niños participaran activamente, desarrollando habilidades de escucha, comprensión y expresión, al tiempo que disfrutaban de una tarde llena de historias, risas y aprendizaje.

Con actividades como esta, el municipio reafirma su compromiso de promover la cultura, el hábito de la lectura y la formación integral de la infancia, fortaleciendo espacios donde la educación y la recreación conviven armónicamente.