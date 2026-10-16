Catean en la 28 de Junio y detienen a dos personas

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un cateo realizado en la colonia 28 de Junio dejó dos personas detenidas, durante un operativo en el que participaron corporaciones de los tres niveles de seguridad.

Las acciones se llevaron a cabo sobre la calle Pino Suárez, donde las autoridades cerraron la circulación para realizar las diligencias correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía del Estado, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Seguridad Pública.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del cateo ni la situación legal de las dos personas detenidas.

Este tipo de operativos se ha vuelto recurrente en Ciudad Acuña. En intervenciones anteriores, las autoridades han detectado presuntos delitos contra la salud, entre otras conductas ilícitas.