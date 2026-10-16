Contactanos
Coahuila

Catean en la 28 de Junio y detienen a dos personas

Un operativo de seguridad en la colonia 28 de Junio dejó dos detenidos tras un cateo realizado por diversas corporaciones.

Por Ángel García - 16 octubre, 2026 - 12:39 p.m.
Autoridades realizaron un cateo en la colonia 28 de Junio, sobre la calle Pino Suárez, donde detuvieron a dos personas.
Autoridades realizaron un cateo en la colonia 28 de Junio, sobre la calle Pino Suárez, donde detuvieron a dos personas.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un cateo realizado en la colonia 28 de Junio dejó dos personas detenidas, durante un operativo en el que participaron corporaciones de los tres niveles de seguridad.

      Las acciones se llevaron a cabo sobre la calle Pino Suárez, donde las autoridades cerraron la circulación para realizar las diligencias correspondientes.

      En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía del Estado, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Seguridad Pública.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del cateo ni la situación legal de las dos personas detenidas.

      Este tipo de operativos se ha vuelto recurrente en Ciudad Acuña. En intervenciones anteriores, las autoridades han detectado presuntos delitos contra la salud, entre otras conductas ilícitas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados